Израиль ищет способы открыться для россиян

Министерство туризма Израиля ожидает, что в ближайшее время можно будет поднять вопрос о возвращении в страну российских туристов.

"Надеюсь, что в ближайшем будущем у нас будут полные представления о эпидемиологической ситуации в России. Сегодня, по нашим данным, из четырех тысяч прибывших из России, 34 человека были заражены. Это меньше 1%" - рассказал в интервью РИА Новости министр туризма и спорта Израиля Константин Развозов.

При этом он отметил, что из ОАЭ в Израиль приехали 40 тыс человек, из них зараженных было 24, что намного ниже 1%.

"Поэтому Россия - страна с большой долей риска, но мы ведем переговоры с Минздравом и проверяем, как мы можем вернуть в ближайшем будущем туристов из России", - поделился министр.

Власти Израиля с 1 июля планируют разрешить въезд индивидуальным путешественникам, имеющим сертификат о вакцинации, из списка стран, утвержденного местным Минздравом. Россия пока не входит в этот список.

"Среди желающих провести отпуск за границей, большинство вакцинированы, и надо найти способ, они смогли сюда приезжать, предъявив ПЦР-тест и сертификат о вакцинации", - считает Развозов.