В Москве заявили о временном снижении заболеваемости COVID-19

Снижение заболеваемости коронавирусом в столице носит временный характер, заявил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

"Как обычно, к выходным дням мы имеем некоторое снижение этого показателя. Но абсолютно точно, это является временным", - приводит слова Хрипуна "Интерфакс".

Он отметил, что уровень госпитализации пациентов с инфекцией в столице не снижается, что доказывает актуальность проблемы с заражением COVID-19 в Москве. По словам чиновника, около 100 тыс москвичей с коронавирусом находятся под наблюдением медиков.

Хрипун добавил, что в Москве в два раза увеличили количество коек для пациентов с коронавирусом.