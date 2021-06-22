Рекордная жара до +41 надвигается на Армению

Температура воздуха в ближайшие дни поднимется до рекордных значений в ряде областей Армении и в Ереване, об этом предупреждает Центр гидрометеорологии и мониторинга.

По данным синоптиков, с 23 по 25 июня в Арагацотнской и Вайоцдзорской областях, в некоторых других районах и в столице столбики термометров поднимутся до +41, передает Sputnik Армения.

Предыдущий рекорд был установлен в 1998 году, когда 21 и 22 июня температура воздуха в этих местах достигала 39,3-39,4 градуса.