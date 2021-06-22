Песков: дискриминация непривитых от коронавируса так или иначе наступит

"Дискриминация непривитых" от COVID-19 ожидаема и неминуема, считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Реальность такова, что дискриминация неминуемо наступит. Люди без иммунитета и без прививки не смогут работать на всех участках. Это невозможно. Это будет представлять угрозу для окружающих", - пояснил он, пишет ТАСС.

По мнению Пескова, люди без иммунитета к коронавирусу в любом случае попадут в невыгодное положение из-за особенностей этой инфекции.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отметила, что стимулирование вакцинации через ограничения в правах является "нечестной игрой". Также она рассказала, что получает много обращений о дискриминации непривитых.

Песков уверен, что текущая ситуация с коронавирусом требует энергичных мер. Пандемия - это реальность, в которой всему миру "придется жить в обозримой перспективе".

Вакцинация граждан - не самоцель, подчеркнул представитель Кремля. "Самоцель - это иммунитет, это иммунизация. [Она] наступает или путем прививки, или путем перенесения этого заболевания и получения соответствующего иммунного ответа организма", - констатировал он.