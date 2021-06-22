Главная » Новости

Минобрнауки России: программа по вживлению чипов в мозг не финансируется

Минобрнауки России: программа по вживлению чипов в мозг не финансируется

В министерстве науки и высшего образования РФ опровергли информацию о том, что ведется разработка программы по вживлению чипов в мозг человека.

"Указанная программа не имеет финансирования. В конце прошлого года на уровне правительства было принято решение о нецелесообразности ее разработки", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее "Коммерсантъ" писал о работе над новой федеральной программой "Мозг, здоровье, интеллект, инновации", в рамках которой будет разработана технология для вживление в мозг человека микрокомпьютера для прямой передачи информации с внешних устройств.

795 просмотров








Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!