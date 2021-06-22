Кабардино-Балкария примет чемпионат России по фридайвингу

Глубинный чемпионат России AIDA пройдет в этом году на Нижнем Голубом озере в Кабардино-Балкарии, сообщается в Instagram Минкурортов КБР.

Такое решение было принято по результатам тестовых соревнований AIDA Cherekel Challenge 2021. Турнир состоится с 17 по 20 июля.

"Регламент соревнований и правила отбора в сборную на Чемпионат мира AIDA 2021 на данный момент разрабатываются спортивным комитетом федерации и будут опубликованы в ближайшее время", - уточняется в сообщении.

Чемпионат мира AIDA проведут на Кипре с 20 по 30 сентября.

AIDA - международная ассоциация развития фридайвинга (ныряния на задержке дыхания).