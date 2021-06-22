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Между Россией и Узбекистаном будет совершаться 14 рейсов в неделю

Между Россией и Узбекистаном будет совершаться 14 рейсов в неделю

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов предложил своему российскому коллеге Михаилу Мишустину нарастить число авиарейсов между странами до 14 в неделю.

"Благодарны за решение об увеличении количества регулярных авиарейсов между Узбекистаном и Россией. Предлагаем продолжить совместную работу в данном направлении и увеличить количество регулярных авиарейсов до 14 в неделю на паритетной основе с соблюдением необходимых карантинных требований", - заявил Арипов в ходе второго заседания совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и Узбекистана, которое проходит 22 июня в Москве, пишет РИА Новости.

Кроме того, узбекский премьер отметил, что в республике находят целесообразным поэтапное возобновление пассажирского железнодорожного сообщения между Россий и Узбекистаном.

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Вестник Кавказа

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