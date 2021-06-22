Жителей Дагестана подозревают в экстремистской деятельности

Двоих дагестанцев обвиняют в участии в запрещенной экстремистской организации, сообщает пресс-служба СКР республики.

Отмечается, что в их отношении возбуждено уголовное дело по статье 282.2 части 2 УК РФ ("участие в деятельности экстремистской организации").

"Подозреваемые вступили и приняли участие в деятельности международного религиозного объединения "Нурджулар", деятельность которой была запрещена в 2008 году Верховным судом РФ", – сказано в сообщении.

Стоит добавить, что расследование уголовного дела продолжается.