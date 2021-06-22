Названы карантинные меры, которые останутся в силе в Грузии

Ограничения на работу ресторанов и кафе в Грузии остаются в силе, несмотря на ослабление карантинного режима по коронавирусу. Об этом предупредил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе на брифинге после его заседания.

"Рестораны будут открыты только до 24:00. По истечении этого времени рестораны работать не будут, как и другие развлекательные заведения, очевидно, что и ночные клубы. Кроме того, аналогичные ограничения распространяются и на рестораны в отелях", - цитирует его Sputnik Грузия.

Напомним, с 1 июля власти Грузии отменяют "комендантский час", а с сегодняшнего дня можно не носить маски на открытом воздухе.