Ученые: картофель способен уберечь от гипертонии

Исследователи из американского Университета Пердью сообщили о пользе для здоровья картофеля, научная статья опубликована в журнале Nutrients.

В исследовании участвовали 30 мужчин и женщин с диагностированной гипертонией или предгипертензией. Выяснилось, что регулярное употребление печеного или вареного картофеля ведет к снижению систолического артериального давления. Такой эффект ученые связывают с тем, что картофель снижает задержку натрия в организме и содержит калий. Употребление всего одной картофелины среднего размера в день удовлетворяет 10% суточной потребности взрослого человека в калии.

Также оказалось, что картошка-фри не оказывает отрицательного воздействия на сердечно-сосудистую систему, несмотря на то, что такой картофель очень жирный и калорийный - 330 калорий на порцию.