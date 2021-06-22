Черчесов не покинет пост тренера сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не собирается уходить в отставку, несмотря на неудачное выступление на Евро-2020, сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным издания, специалист намерен продолжить работать со сборной в соответствии с контрактом, который действует до окончания цикла ЧМ-2022.

Отмечается, что разговоров об отставке Черчесова в РФС пока не было.

Сегодня 57-летний тренер попрощался с футболистами сборной и сказал им, что ждет встречи с ними в сентябре, когда возобновится отбор на чемпионат мира 2022 года.