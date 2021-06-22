Новые антикоронавирусные запреты готовятся в Казахстане

Карантинные ограничения будут ужесточены в ближайшее время в Казахстане из-за обнаружения в Нур-Султане "дельта" штамма коронавируса. Соответствующие рекомендации дала межведомственная комиссия главному государственному санитарному врачу РК.

Речь идет об ограничениях на работу для занятых в сфере услуг, членов крупных организованных коллективов (промышленных предприятий) без вакцинации, кроме лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19.

Для работников сферы услуг, промпредприятий и иных организованных коллективов, отказывающихся от вакцинации без показаний, вводится требование обязательного ПЦР-тестирования.

При включении новых компаний в проект Ashyq и для продолжения работы действующих субъектов понадобится вакцинация всего персонала. В проект Ashyq также будут включены торгово-развлекательные центры, торговые дома и непродовольственные рынки.