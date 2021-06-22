В Ялте предупредили о повышенной концентрации хлора в воде

В Ялте после наводнения проведут внеплановую дезинфекцию резервуаров чистой воды и сетей водоснабжения, в связи с этим в ближайшие сутки вода из-под крана будет идти сильно хлорированная.

Водоснабжение в городе было прервано с 18 по 21 июня из-за непогоды и связанных с ней аварий. Накануне водоснабжение наладили за счет альтернативных источников, но эта вода пригодна только в технических целях.

"В связи с возникшей необходимостью будет проведена внеплановая дезинфекция резервуаров чистой воды и сетей водоснабжения. Вода с 18.00 22 июня до 18.00 23 июня будет подаваться с повышенной концентрацией активного хлора. Употребление воды допустимо только после отстаивания и кипячения", - сообщает администрация курорта.