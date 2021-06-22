Машину бывшего вице-президента Абхазии подожгли в Сухуми

В Сухуми сгорел автомобиль бывшего вице-президента Абхазии Виталия Габнии. По предварительной версии, это поджог, сообщил прокурор города Алхас Агумава.

"Инцидент произошел 03:30 мск во дворе по месту проживания Габнии в Сухуме по проспекту Аиааира, 45. Машина сгорела частично. Как только от пожарного расчета в адрес следствия будет направлен акт о пожаре, будет видно, поджог это или нет, но, по предварительным данным и на основе материалов с камер наружного наблюдения, это, скорее всего, поджог", - приводит слова прокурора ТАСС.

Агумава отметил, что следственным отделом УВД по Сухуми собран материал, произведен осмотр места происшествия, проводится проверка.