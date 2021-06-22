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Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата (ФОТО, ВИДЕО)

Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата (ФОТО, ВИДЕО)
Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата (ФОТО, ВИДЕО)
Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата (ФОТО, ВИДЕО)
Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата (ФОТО, ВИДЕО)
Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата (ФОТО, ВИДЕО)
Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата (ФОТО, ВИДЕО)
Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата (ФОТО, ВИДЕО)
Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата (ФОТО, ВИДЕО)
Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата (ФОТО, ВИДЕО)
Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата (ФОТО, ВИДЕО)
Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата (ФОТО, ВИДЕО)
Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата (ФОТО, ВИДЕО)
Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата (ФОТО, ВИДЕО)
Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата (ФОТО, ВИДЕО)
Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата (ФОТО, ВИДЕО)
Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата (ФОТО, ВИДЕО)
Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата (ФОТО, ВИДЕО)

Президент России Владимир Путин сегодня, в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, почтил память погибших в ней, возложив цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве. Соответствующие фотографии и видео опубликованы на сайте Кремля.

В церемонии участвовали ветераны Великой Отечественной войны, офицеры ВС РФ, учащиеся кадетской школы, участники Всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена".

Глава государства также возложил цветы к обелискам городов-героев и памятному знаку в честь городов, получивших почетное звание "Город воинской славы".

 

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Вестник Кавказа

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