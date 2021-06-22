Цены на овощи возмутили жителей Ставрополья

Жители Ставрополья и краевой столицы в соцсетях активно обсуждают резкий рост цен на овощи первой необходимости – в том числе морковь и свеклу.

Одна из жительниц Ставрополя сфотографировала в одной из точек продаж овощей и выложила в соцсетях ценники на продукцию, согласно которым за килограмм моркови теперь нужно отдать 120 рублей, а килограмм свеклы обойдется покупателю в 130 рублей, - передает "АиФ-Ставрополье".

"Мы принципиально не покупаем, пусть она у них сгниет. Можно подумать, что без морковки и свеклы ни одно блюдо не приготовить", - пишут комментаторы.

"Давно уже бананы дешевле огурцов", - возмущаются ставропольцы.

Некоторые комментаторы предложили варить борщ из клубники, так как морковь с ней практически сравнялась по цене.

Негодование жителей Ставрополья можно понять: еще недавно в аграрном регионе корнеплоды стоили около от 30 до 50 рублей за килограмм.

Сами торговцы объясняют столь астрономический рост цен на овощи тем, что старые запасы закончились, нового урожая корнеплодов еще нет, поэтому на прилавках - импортные овощи нового урожая, поставки которых идут из Израиля, Турции и Ирана, - сообщили в Комитете Ставропольского края по торговле, пишет "Ставропольская правда".

Там напомнили, что морковь относится к социально значимым товарам, свекла – нет, но заверили, что коррекция цен на овощи ожидается после сбора нового урожая, а пока в розничной сети на территории края цены на морковь варьируются от 53 до 150 рублей за килограмм, на свеклу - от 86 до 150 рублей за килограмм.