Аномальная жара в Москве установила новый температурный рекорд

В Москве 22 июня установлен новый температурный рекорд - к полудню воздух в городе прогрелся до 31,9 градуса.

Прежний рекорд для 22 июня был зафиксирован в 1917 году, тогда в Москве было 31,8 градуса, следует из данных Гидрометцентра.

Напомним, жара в Москве стоит уже неделю, накануне также был установлен рекорд тепла - 31,1 градуса.

Непривычная жара стоит в последние дни и в Петербурге, там с субботы ежедневно устанавливаются новые рекорды.