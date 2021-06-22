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Аномальная жара в Москве установила новый температурный рекорд

Аномальная жара в Москве установила новый температурный рекорд

В Москве 22 июня установлен новый температурный рекорд - к полудню воздух в городе прогрелся до 31,9 градуса.

Прежний рекорд для 22 июня был зафиксирован в 1917 году, тогда в Москве было 31,8 градуса, следует из данных Гидрометцентра.

Напомним, жара в Москве стоит уже неделю, накануне также был установлен рекорд тепла - 31,1 градуса.

Непривычная жара стоит в последние дни и в Петербурге, там с субботы ежедневно устанавливаются новые рекорды.

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