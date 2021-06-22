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Песков рассказал о формате "прямой линии" с Путиным

Песков рассказал о формате &quot;прямой линии&quot; с Путиным

Традиционная "Прямая линия с Владимиром Путиным" будет проводиться в этом году в особом формате из-за пандемии коронавируса, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"По понятным соображениям студии в этом году не будет", - цитирует его ТАСС.

Представитель Кремля уточнил, что с главой государства будут ведущие, вместе с ним они готовятся к мероприятию, работают с присланными вопросами.

Песков обратил внимание на "высокотехнологичность" "прямой линии" в этом году, пояснив, что основным средством задать вопрос главе государства станет приложение для смартфонов: благодаря ему любой россиянин сможет без посредников записать свой вопрос, показать что-то из окружающего мира или отправить вопрос в письменном виде.

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Вестник Кавказа

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