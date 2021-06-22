В Крыму ужесточили коронавирусные ограничения

Власти Крыма приняли решение ужесточить коронавирусные ограничения из-за роста заболеваемости в регионе, изменения в указ уже внес глава Крыма Сергей Аксенов.

Так, руководителям организаций, предприятий и учреждений всех форм собственности, а также ИП в сфере санаторно-курортного лечения, отдыха и оздоровления детей, общественного питания, экскурсионного обслуживания и транспорта рекомендовано иммунизировать 100% сотрудников.

"Исключение составляют сотрудники, имеющие медицинские противопоказания", - уточняется в указе, передает "АиФ-Крым".

Также теперь запрещена работа дискотек, караоке-клубов, кальянных и ночных клубов в Симферополе, Симферопольском районе, Ялте и Алуште, - говорится в указе.