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Президент Армении поздравил Пашиняна с победой на выборах

Президент Армении поздравил Пашиняна с победой на выборах

Президент Армении Армен Саркисян поздравил Никола Пашиняна с победой "Гражданского договора" на внеочередных парламентских выборах, сообщает пресс-служба президента.

Отмечается, что в телефонном звонке Саркисян пожелал новому правительству Армении успехов во благо дальнейшего развития республкики, обеспечения прогресса, благосостояния народа и безопасности страны.

Напомним, что 20 июня в Армении прошли парламентские выборы, по итогам которых партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" одержала победу, набрав почти 54% голосов.

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Вестник Кавказа

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