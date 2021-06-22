Кочарян не сдается

20-21 июня Армения пережила один из судьбоносных моментов в своей современной истории. Народ делал выбор не просто между политиками Николом Пашиняном и Робертом Кочаряном, но между миром и войной. Между и. о. премьер-министра Николом Пашиняном – человеком, поставившим подпись под трехсторонним меморандумом России, Азербайджана и Армении, ответственным за продолжение мирного процесса, и Кочаряном – политиком, развязавшим нагорно-карабахский конфликт и не готовым признавать поражение Армении во Второй Карабахской войне.

Все предвыборные лозунги националиста Кочаряна, шедшего на выборы во главе блока "Армения", говорили о вынашивании им реваншистских настроений. В апреле он заявлял о готовности "вернуть" Шушу и Гадрут, освобожденные азербайджанской армией в ходе 44-дневной войны. "Уверен, что путем переговоров мы сможем восстановить территорию Карабаха хотя бы в пределах бывшей НКАО", - говорил Кочарян.

После потери военного присутствия в Нагорном Карабахе и семи других ранее оккупированных районах Азербайджана открыто говорить о конструктивном мирном процессе с Баку политикам в Ереване стало крайне сложно. Не каждый возьмет на себя такую ответственность и смелость, гораздо проще поднять рейтинг на негативе, мести и реваншизме. Этим и занимался в предвыборную кампанию Кочарян, обвиняя правительство Пашиняна во всех смертных грехах.

Никол Воваевич, конечно, сделал немало для эскалации конфликта, когда заявил, что "Карабах – это Армения и точка", когда плясал в Шуше, но большая доля вины за неразрешенность проблемы лежит на прежних режимах Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна. Один информированный источник, участвовавших в минских переговорах, вспоминал, что, когда президент Азербайджана Гейдар Алиев каждый день работал над тем, как решить карабахский конфликт, Кочарян ходил с довольным лицом, вел себя надменно, словно победитель. Прошло 20 с лишним лет, но настрой Кочаряна не поменялся. Он по-прежнему ставит на экспансионизм и захватнический курс.

Победа "Гражданского договора" несколько отдалила угрозу новой эскалации и войны, но не будем забывать, что в парламенте теперь снова будут дашнаки и лидеры "партии войны". Блок "Честь имею" Саргсяна и "Армения" Кочаряна по итогам выборов имеют 6 и 27 мест в Национальном собрании соответственно. Их депутаты, как минимум, имеют право голоса, и скорее всего, они будут использовать это право для каждодневной критики внешней политики Пашиняна и торможения любых попыток по нормализации отношений с Азербайджаном в рамках подписанных договоренностей.

Пока не сформировано правительство, Кочарян будет пытаться использовать и другие законодательные инструменты. Блок "Армения" не признает результаты выборов. Кочарян 21 июня заявил, что подаст в Конституционный суд в связи с нарушениями в ходе голосования. "Результаты выборов считаю странными. Все соцопросы говорили об обратной ситуации, в том числе и опросы, проведенные "Гэллапом", которых трудно обвинить в симпатиях ко мне. Были массовые нарушения и использование админресурса, и мы обратимся в КС с жалобой после обработки всех данных", - сказал он на пресс-конференции.

Эксперт РСМД Алексей Наумов полагает, что в случае прихода к власти Кочаряна военный реванш в Карабахе в обозримой перспективе все-таки не случился бы из-за слишком большого военного и экономического превосходства Азербайджана - однако возвращение идеолога современного армянского национализма могло бы привести к внутриполитическому кризису.

"Главный кризис, который мог бы быть при Кочаряне – это не реванш в плане активного военного развития или пересмотра трехстороннего Заявления военным способом, а стагнация, в которой оказалось бы армянское общество. Военный реванш в Карабахе невозможен ни военно, ни политически, поскольку в нем не заинтересована ни одна из внешних сторон, а армянская сторона не имеет для этого никакой возможности. Именно продолжительная стагнация, когда невозможность выполнить обещание и ответить чаяньям проголосовавшего радикального электората, легла бы тяжелым грузом на армянское общество. Когда мы говорим, что Кочарян – это война, мы не имеем в виду, что это исключительно война с пушками, танками и самолетами. Это война как противоположность миру, хаос как противоположность порядку, зло как противоположность добру. То есть это отсутствие решения в противовес какому-то правильному, конструктивному решению, - говорит он.

Успех блока Пашиняна стал результатам того, что армянское общество "хочет мира, хочет перевернуть эту страницу, оставить ее в прошлом и начать нормально жить, работать и зарабатывать", подчеркнул Наумов.

В любом случае, даже если Кочаряну не удастся оспорить итоги выборов, он свою борьбу будет продолжать. Не будем исключать и возможные попытки госпереворота. Поднять военный путч для человека, уже отличившегося подобными действиями в Нагорном Карабахе, большого труда не составит. Но для этого нужно, чтобы Армения погрузилась в полноценный экономический кризис и антирейтинг Пашиняна вырос до космических размеров.

С другой стороны, продвижение на карабахском треке могло бы стать для Пашиняна дополнительным источником поддержания своей власти. Пока Армения остается в блокаде, ее экономическое благополучие зависит от помощи диаспоры. Но, как показывает статистика, поддержка лобби не может остановить массовый отток населения. Разблокировка транспортных путей с Турцией и Азербайджаном в рамках ноябрьского меморандума придаст стимул экономическому развитию Армении и повысит рейтинг Пашиняна как человека, выведшего страну из 30-летней блокады. Если Пашинян будет и дальше сопротивляться этому, то будет лить воду на мельницу своего главного противника – Роберта Кочаряна.