В Москве рекомендовали перевести 30% невакцинированных работников на удаленку

Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве призывает перевести на удаленную работу минимум 30% сотрудников, не прошедших вакцинацию.

"Работодателям рекомендуется перевести не менее 30% работников (на удаленку). Граждане, получившие прививку от коронавируса, не учитываются в числе работников, подлежащих переводу на дистанционку", - сообщается в Telegram-канале оперштаба.

Напомним, в Москве введена обязательная вакцинация от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, образования, культуры, ЖКХ, МФЦ.