В Ростовской области зафиксировано пять случаев индийского штамма COVID-19

Около 50 случаев заражения мутировавшими штаммами коронавируса зафиксировано в Ростовской области, сообщает замглавы управления Роспотребнадзора Анатолий Конченко по региону.

"Результаты вирусологического мониторинга показали нарастающее выявление новых мутировавших штаммов COVID-19 в 23 территориях области. Британский - 43 случая, индийский - 5, южноафриканский - 1", - приводит слова Конченко "Интерфакс".

По данным ведомства на 22 июня, в области зафиксировано 97,7 тыс случаев заражения коронавирусом. За весь период в регионе выздоровели 89,5 тыс пациентов, скончались 4,6 тыс человек.