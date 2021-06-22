Аскар Мамин привился "Спутником V"

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин вакцинировался российской вакциной "Спутник V" казахстанского производства, - сообщила пресс-служба кабинета министров республики.

"Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин накануне после окончания рабочего дня вакцинировался против коронавируса. Глава правительства получил вакцину "Спутник V", произведенную на Карагандинском фармацевтическом заводе", - говорится в сообщении пресс-службы, передает РИА Новости.

Отмечается, что после вакцинации самочувствие Мамина хорошее, никаких побочных эффектов нет.

Напомним, на сегодняшний день в Казахстане первым компонентом вакцины уже привито более 2,8 млн человек вакцинированы, второй компонент вакцины получили свыше 1,7 млн человек.