Вакцина центра Чумакова "КовиВак" закончилась

Запись на вакцинацию препаратом "КовиВак", разработанным в Центре имени Чумакова РАН, закрыта в Москве из-за отсутствия вакцины.

"В настоящее время вакцина "КовиВак" закончилась. Запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии вакцины", - уточнили на сайте мэра и правительства столицы.

Напомним, вакцинацию в России можно пройти следующими препаратами: "Спутник V", разработка НИЦЭМ имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона", центр "Вектор" Роспотребнадзора, "КовиВак", центр имени Чумакова РАН. Также в некоторых регионах проводится вакцинация однокомпонентным "Спутником Лайт".