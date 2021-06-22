Александр Мясников раскритиковал ношение масок в жаркую погоду

Главврач столичной ГКБ им. Жадкевича (ГКБ №71), ведущий программы "О самом главном" Александр Мясников резко раскритиковал требование о том, что необходимо носить маски на улице в жару.

"Dura lex, sed lex - закон суров, но это закон! Максима понятна, но я бы посмотрел на этого конкретного эксперта, который в плюс 30 шел бы по солнцепеку в маске полностью закрывающей органы дыхания!" - написал он в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

Как отметил главврач, заразиться коронавирусом на открытом пространстве практически невозможно, что уже подтвердили масочные режимы и прочие ограничения в западных странах, которые на ситуацию с болезнью особо не повлияли. Другое дело – вакцинация, а чтобы население прививалось активнее, следует отменить обязательное ношение масок для привитых, - добавил Александр Мясников.