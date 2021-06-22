МИД: Азербайджан готов принять миссии ЮНЕСКО и УВКБ ООН

Азербайджанская сторона полностью готова к визитам представителей ЮНЕСКО и УВКБ ООН, об этом рассказала руководитель управления пресс-службы Министерства иностранных дел АР Лейла Абдуллаева.

По ее словам, в продолжение телефонного разговора президента Ильхама Алиева с гендиректором ЮНЕСКО Одре Азуле, в последние несколько месяцев Азербайджан и ЮНЕСКО провели ряд встреч в формате видеоконференции.

Лейла Абдуллаева уточнила, что на последней такой встрече, прошедшей накануне, азербайджанская сторона еще раз подчеркнула свою готовность принять миссию ЮНЕСКО и призвала организацию ускорить ее подготовку. В связи с этим вопросом обсуждался визит миссии ЮНЕСКО в освобожденные от оккупации Агдамский и Физулинский районы, а также в деоккупированный город Шуша.

"Хочу добавить, что в результате обсуждений, проведенных между азербайджанской стороной и Верховным комиссариатом ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), была достигнута договоренность о реализации миссии УВКБ ООН на территориях нашей страны, затронутых конфликтом. Азербайджан полностью готов принять и миссию УВКБ ООН. В настоящее время мы ожидаем ответа от обеих организаций для завершения работы, связанной с визитом", - приводит слова дипломата АЗЕРТАДЖ.