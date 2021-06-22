Бойца ММА задержали по делу об избиении племянника экс-главы Дагестана

Боец смешанных единоборств Ислам Вагабов, которого объявили в федеральный розыск, задержан, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

"Принятыми мерами сотрудниками полиции один из подозреваемых был доставлен в отдел незамедлительно, второй же объявлен в федеральный розыск. Его местонахождение установлено, он задержан и также доставлен в отдел полиции", – сказано в сообщении.

В своем признательном показании спортсмен заявил, что драка произошла "слово за слово", о содеянном, он утверждает, сожалеет.

Стоит отметить, что пострадавший был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статье 112 ("умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью") УК РФ.

Напомним, что 8 июня текущего года в полицию поступило сообщение о том, что 30-летний местный житель с соучастником избили 36-летнего жителя Махачкалы.