Матвиенко сделала прививку от коронавируса "в нос", несмотря на высокий уровень антител

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие как доброволец в исследовании экспериментальной аэрозольной вакцины от коронавируса, несмотря на то, что у нее уже подтвержден высокий уровень антител.

"Учитывая высокую контагиозность нового (штамма) вируса, мне посоветовали врачи сделать прививку аэрозолем в нос, повысить иммунитет носоглотки, через которую, как правило, вирус приходит. Я в группе волонтеров, подопытных кроликов, потому что пока еще эта вакцина официально не зарегистрирована, поэтому я в пятницу сделала такую прививку для дополнительной защиты", - поделилась Матвиенко во вторник, пишет "Интерфакс".

Спикер добавила, что аэрозольная назальная вакцина, по сути, вторая часть "Спутника V".

Снова проверять уровень антител Матвиенко собирается через три месяца, тогда, при необходимости, она "незамедлительно сделает уже полную прививку".