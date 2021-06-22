Силы КСИР обезвредили иранских террористов

Военнослужащие элитных подразделений иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) разоблачили и обезвредили три "группы террористов и контрреволюционеров" на северо-западе Ирана, - заявил командующий сухопутными силами КСИР бригадный генерал Мохаммад Пакпур.

"Перед состоявшимися в минувшую пятницу президентскими выборами враг пытался осуществить специальные планы и совершить теракты, но встретился с жестким противодействием сухопутных сил КСИР", - цитирует Пакпура ТАСС со ссылкой на иранское информационное агентство Fars.

Две группы террористов и контрреволюционеров были обезврежены в городах Ошнавие и Бане в Западном Азербайджане и Курдистане, а третья группа террористов проникла в город Сарвабад в провинции Курдистан и тоже была уничтожена, - добавил бригадный генерал.