В Узбекистане госпитализация больных коронавирусом возросла в 3,5 раза
Медики в Узбекистане отмечают, что заражаемость коронавирусом в республике резко и значительно возросла.
В последние дни в республике наблюдается резкий скачок не только заболеваемости, но и количества тяжелых больных и госпитализаций.
"Если в начале месяца ежедневно госпитализировали 40-50 больных, то сегодня – это 140-150. Это реально нехорошая ситуация и, как правило, это больные из одной семьи, или же те, кто посещал одни мероприятия – дни рождения, свадьбы. Заражаемость данного вируса очень сильно возросла", – заявила замдиректора первой Зангиатинской специализированной многопрофильной больницы инфекционных заболеваний Хилола Алимова в эфире телеканала "Узбекистан 24".
На фоне ухудшившейся ситуации власти закрыли границу с Афганистаном, где также ухудшилась эпидситуация, а также снова ввели обязательный ПЦР для всех прибывающих в Узбекистан.
По словам Алимовой, в последнее время вирус стал циркулировать среди более молодого населения - детей до 18 лет, молодежи, трудоспособного населения от 30 до 40 лет. "Большая часть тех, кто оказался в реанимации среди взрослого поколения, – это те, кто отказался прививаться", – отметила врач.
Вестник Кавказа
в facebookПодписаться