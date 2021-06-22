Владимир Путин в День памяти и скорби призвал Европу "быть открытой, несмотря на прошлое"

Сегодня, в День памяти и скорби, президент России Владимир Путин призвал европейских партнеров признать совершенные в прошлом ошибки, исправить их и начать работу над обеспечением континентальной безопасности для развития равноправного сотрудничества в целях процветания Европы и всего мира.

Об этом идет речь в приуроченной к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны статье российского лидера под названием "Быть открытыми, несмотря на прошлое", которая опубликована в немецкой еженедельной газете Die Zeit, а также на сайте Кремля.

Президент напомнил, что 22 июня 1941 года нацисты, завоевав почти всю Европу, напали на Советский Союз, и для его народа началась Великая Отечественная война, оказавшаяся самой кровопролитной в истории страны. Ее жертвами стали десятки миллионов людей, огромный урон понесли экономический потенциал и культурное достояние СССР.

"Мы гордимся мужеством и стойкостью героев Красной армии и тружеников тыла, которые не только отстояли независимость и достоинство Родины, но и спасли от порабощения Европу и мир. И кто бы ни пытался сейчас переписать страницы прошлого - правда в том, что советский солдат пришел на землю Германии не мстить немцам, а с благородной, великой миссией освободителя. Для нас свята память героев, боровшихся с нацизмом. Мы с благодарностью вспоминаем союзников по антигитлеровской коалиции, участников Сопротивления, немецких антифашистов, приближавших общую Победу", - подчеркнул Владимир Путин.

После ужасов Второй мировой войны, отметил глава государства, народы Европы сумели преодолеть отчуждение, вернуть взаимное доверие и начали интеграцию, чтобы окончательно закрыть страницу с европейскими трагедиями первой половины XX века. Президент обратил особое внимание, что для становления именно такой Европы важнейшую роль сыграло историческое примирение советского народа и немцев, проживавших как на востоке, так и на западе нынешней объединенной Германии.

Он уточнил, что именно немецкие предприниматели оказались "пионерами кооперации" с Советским Союзом: в 1970 году СССР и ФРГ заключили "сделку века" по долгосрочным поставкам природного газа в Европу, послужившую фундаментом для конструктивной взаимозависимости, легшей в основу многих дальнейших грандиозных проектов, в том числе газопровода "Северный поток".

"Мы надеялись, что окончание холодной войны будет общей победой для Европы. Казалось, еще немного - и станет реальностью мечта Шарля де Голля о едином континенте, даже не географическом "от Атлантики до Урала", а культурном, цивилизационном - от Лиссабона до Владивостока. Именно в этой логике - в логике построения Большой Европы, объединенной общими ценностями и интересами, - Россия стремилась развивать свои отношения с европейцами. И нами, и Евросоюзом было сделано многое на этом пути", - пояснил Владимир Путин, напомнив, что в итоге взял верх другой подход, основанный на расширении Североатлантического альянса, по сути являющегося реликтом холодной войны.

Глава государства указал, что именно движение НАТО на восток, которое началось с того, что Москву фактически уговорили на членство объединенной Германии в альянсе, послужило ключевой причиной резкого роста недоверия в Европе. Все устные обещания о том, что якобы этот шаг не направлен против СССР и что границы блока не планируется продвигать к Советскому Союзу, были быстро забыты - а прецедент уже был создан.

Владимир Путин уточнил, что с 1999 года произошло еще пять волн расширения Североатлантического альянса, в него были включены 14 новых стран, в том числе и республики бывшего Советского Союза, в результате чего рухнули надежды на существование континента без разделительных линий. Именно об этом, напомнил президент РФ, предупреждал еще в середине 1980-х годов один из лидеров СДПГ Эгон Бар, считавший необходимым кардинально перестроить всю европейскую систему безопасности после объединения Германии, причем с участием как Москвы, так и Вашингтона. Но его голос не был услышан ни в СССР, ни в США, ни в Европе.

Российский лидер обратил внимание, что в тот момент многие страны оказались перед искусственным выбором, фактически ультиматумом, - примкнуть к коллективному Западу или к России. О последствиях этой агрессивной политики можно судить на примере трагедии 2014 года. Европа оказала активную поддержку антиконституционному вооруженному перевороту на Украине, когда действующий президент Виктор Янукович уже согласился со всеми требованиями оппозиции. "Зачем США организовали переворот, а страны Европы - безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из ее состава?" - задался вопросом президент.

Владимир Путин констатировал серьезную деградацию системы европейской безопасности, отметив рост напряженности и риски еще одной гонки вооружений. При этом, заявил он, теряются огромные возможности, которые могла бы дать кооперация, особенно важная сейчас, при столкновении с общими для всех вызовами - пандемией коронавируса нового типа и ее социально-экономическими последствиями.

Глава государства призвал вспомнить уроки истории послевоенной Большой Европы, из которых следует, что процветание и безопасность континента можно обеспечить только совместными усилиями всех стран, в том числе России, представляющей собой одно из крупнейших европейских государств, неразрывно связанных с Европой общей культурой и историей.

По словам российского лидера, РФ готова к честному конструктивному взаимодействию, что находит подтверждение в предложенной Москвой идее формирования единого пространства сотрудничества и безопасности от Атлантики до Тихого океана, в которое вошли бы разные интеграционные форматы, в том числе Евросоюз и ЕАЭС.

"Вновь повторю: Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнерства с Европой. У нас много тем, представляющих взаимный интерес. Это безопасность и стратегическая стабильность, здравоохранение и образование, цифровизация, энергетика, культура, наука и технологии, решение климатических и экологических проблем", - перечислил он.

"Мир динамично развивается, сталкивается с новыми вызовами и угрозами. И мы просто не можем позволить себе тащить за собой груз прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок. Груз, который будет мешать нам сосредоточиться на решении актуальных проблем. Убеждены, что нам всем надо признать эти ошибки и исправить их. Наша общая и бесспорная цель - обеспечить континентальную безопасность без разделительных линий, единое пространство равноправного сотрудничества и всеобщего развития во имя процветания Европы и мира в целом", - заключил Владимир Путин.