Кочарян обратится в Конституционный суд Армении

Бывший президент Армении, один из зачинщиков нагорно-карабахского конфликта Роберт Кочарян сообщил о намерении обратиться в Конституционный суд в связи с нарушениями на прошедших выборах в парламент республики.

"Результаты выборов считаю странными. Все соцопросы говорили об обратной ситуации, в том числе и опросы проведенные "Гэллапом", которых трудно обвинить в симпатиях ко мне. Были массовые нарушения и использование админресурса, и мы обратимся в КС с жалобой после обработки всех данных", - заявил Кочарян на пресс-конференции.

Он отметил, что пока не решено, будет ли его блок "Армения" брать депутатские мандаты.

Экс-президент подчеркнул, что окончательного решения не принял, однако, по его словам, себя в парламенте он не представляет.