В России выявили 16 715 случаев коронавируса, на Подмосковье приходится почти 12%

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили 16,7 тыс новых случаев заболевания. В Московской области второй день констатируется рекордная заболеваемость. Умерли за сутки 546 пациентов с коронавирусом - максимум с 11 февраля.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 16 715 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 455 (14,7%) без клинических проявлений», - информирует штаб.

Больше всего новых случаев коронавируса выявили в Москве - 6 555, в Московской области - 1 871, это максимум с начала пандемии, в Петербурге - 1 065. В Крыму 201 новый случай заболевания, в Краснодарском крае - 118, в Ставропольском крае - 88, в Дагестане - 87, в Кабардино-Балкарии - 27, в Чечне - 18, в Карачаево-Черкесии - 17, в Адыгее - 17, в Северной Осетии - 11, в Ингушетии - 10.

Суточный прирост составил 0,31%, общее число инфицированных в России достигло 5 350 919 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 11 117 человек, за весь период - 4 889 450 человек.

Умерли за сутки 546 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 130 347 человек.