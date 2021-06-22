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Новые власти Ирана готовы продолжить переговоры по СВПД

Новые власти Ирана готовы продолжить переговоры по СВПД

Власти Ирана готовы продолжить переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) при следующем иранском президенте Эбрахиме Раиси в случае неудачи в Вене при нынешнем главе правительства Хасане Рухани, - заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.

"Если по какой-то причине окончательное соглашение не будет заключено до завершения законных полномочий правительства Рухани, ответственным за переговорный процесс и принятие решений в отношении его аспектов будет уже следующее правительство", - сказал он, передает ТАСС.

В случае нормального хода событий, если другие стороны будут готовы к этому, у нынешнего правительства нет препятствий для завершения переговоров в Вене. "Возможно, что финальный раунд переговоров в Вене пройдет на следующей неделе", - добавил Рабии.

Напомним, полномочия правительства Рухани истекают в конце августа.

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Вестник Кавказа

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