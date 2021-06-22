Новые власти Ирана готовы продолжить переговоры по СВПД

Власти Ирана готовы продолжить переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) при следующем иранском президенте Эбрахиме Раиси в случае неудачи в Вене при нынешнем главе правительства Хасане Рухани, - заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.

"Если по какой-то причине окончательное соглашение не будет заключено до завершения законных полномочий правительства Рухани, ответственным за переговорный процесс и принятие решений в отношении его аспектов будет уже следующее правительство", - сказал он, передает ТАСС.

В случае нормального хода событий, если другие стороны будут готовы к этому, у нынешнего правительства нет препятствий для завершения переговоров в Вене. "Возможно, что финальный раунд переговоров в Вене пройдет на следующей неделе", - добавил Рабии.

Напомним, полномочия правительства Рухани истекают в конце августа.