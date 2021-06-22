Врач назвала главные ошибки питания в жару

Врач-диетолог Наталья Сычева рассказала, как правильно составить рацион на жаркие дни и не набрать лишний вес.

В первую очередь, в жару нужно пить много воды, она должна быть без сахара и комнатной температуры. Нехватка жидкости может привести к отекам, которые скажутся на весе. Любовь к газировке, лимонадам, сокам также скажется на весе - с такими напитками можно легко превысить суточную норму сахара, предупреждает врач, пишет «Доктор Питер».

«Когда на улице жарко, аппетит днем снижается, белка в рационе все меньше, но организм не обмануть. Желание плотно поесть может появиться на следующий день, и не один раз», - сообщила диетолог. Отказ от белка ведет к страсти к углеводам, это быстрый источник энергии. Если в течение дня питаться мороженым, газировкой и печеньем, вечером аппетит может стать неконтролируемым.

«Ягоды должны быть в рационе, но не только они, и в умеренных количествах, поскольку ягоды - тоже сахар», - добавила Сычева. Большое количество фруктозы ведет к усиленному накоплению жира и провоцирует аппетит.