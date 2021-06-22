Чтобы свести концы с концами россияне работают и в отпусках – соцопрос

Зачастую россиянам приходится выполнять рабочие задачи, будучи в отпуске, - говорится в соцопросе, проведенном платформой для удаленной работы Zlaker.

"Регулярно приходится возвращаться к рабочим задачам 22% опрошенным. Еще 39% отвлекаются на работу в случае неотложных обстоятельств", - сказано в сообщении, передает РИА Новости.

Лишь у 30% опрошенных сам характер профессиональной деятельности не предполагает внеурочных подключений из отпуска, и лишь 9% не отвлекаются на работу из принципа, что бы ни случилось.А вот для того, чтобы свести концы с концами или собрать необходимую на отпуск сумму, 75% респондентов готовы работать сверхурочно, не готовы жертвовать свободным временем ради отпуска лишь 9% опрошенных.

"Скорее нет" на вопрос, готовы ли они брать дополнительные подработки, чтобы накопить на отпуск, ответили остальные 16% опрошенных, - говорится в материалах исследования.