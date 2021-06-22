Активиста-националиста пытались подорвать в Армении?

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Автомобиль армянского националиста, бывшего депутата парламента от партии зачинщиков нагорно-карабахского конфликта Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна - Республиканской партии Армении, ныне активиста блока "Честь имею", Миграна Акопяна был подорван гранатой сегодня утром. Об этом сообщил сам Акопян.

"Я услышал взрыв около 8:30 утра, мы вышли и увидели, что и моя машина, и машина моего соседа повреждены", - приводит его слова Sputnik Армения.

Акопян заявил также, что в результате ЧП пострадавших нет. На месте событий работают правоохранители.

Комментариев от полиции пока не поступало.