Активиста-националиста пытались подорвать в Армении?
Автомобиль армянского националиста, бывшего депутата парламента от партии зачинщиков нагорно-карабахского конфликта Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна - Республиканской партии Армении, ныне активиста блока "Честь имею", Миграна Акопяна был подорван гранатой сегодня утром. Об этом сообщил сам Акопян.
"Я услышал взрыв около 8:30 утра, мы вышли и увидели, что и моя машина, и машина моего соседа повреждены", - приводит его слова Sputnik Армения.
Акопян заявил также, что в результате ЧП пострадавших нет. На месте событий работают правоохранители.
Комментариев от полиции пока не поступало.
Вестник Кавказа
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