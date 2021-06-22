Казахстан и Россия стали странами с самой доступной электроэнергией в Европе

Исследование РИА Новости показало, что самое дешевое электричество - в Казахстане. Россия занимает второе место.

В Казахстане кВт.ч стоит 2,3 рубля. В первую пятерку также вошли Россия - 3,6 руб, Украина - 4,5 руб, Беларусь - 5,6 руб, Турция - 6,2 руб.

Самое дорогое электричество оказалось в Германии - 27 рублей за кВт.ч, а также в Дании, Бельгии, Ирландии и Испании.

"При сравнении с прошлым годом в большей части европейских государств отмечается увеличение цен на электроэнергию. Подорожание произошло в 24 странах из 40, участвующих в рейтинге. Наибольший рост тарифов на электроэнергию для населения отмечается на Украине, в Казахстане, Польше, Турции и в Люксембурге. В этих странах подорожание составило более 10%", - рассказали аналитики.

В некоторых странах цены снизились: в Нидерландах на 33,8%, на Кипре на 24,1%, в Швеции на 19,9%.

Лидером рейтинга по доступности электроэнергии для населения стала Исландия. Эксперты подсчитали количество киловатт-часов, которое жители разных стран могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты. В Исландии гражданин в среднем может позволить себе на зарплату более 27 тысяч кВт.ч. Следом идут Норвегия, Лихтенштейн, Нидерланды и Люксембург.

"Россия занимает в рейтинге десятое место. На среднемесячную зарплату наши граждане могу позволить себе приобрести порядка 13,4 тысячи кВт.ч. РФ по данному показателю опережает соседние Беларусь и Украину, однако уступает Казахстану", - отметили эксперты.

Среди стран СНГ лидером по доступности электричества населению стал Казахстан, республика заняла восьмое место, при этом стоимость электричества за год там выросла на 15,8%, а в России - на 3,8%.

Меньше всего электроэнергии на зарплату могут позволить себе жители Молдавии - 3,6 тыс кВт.ч, в стране одни из самых низких зарплат в Европе.