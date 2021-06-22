Главная » Новости

В Грузии отменят комендантский час

В Грузии отменят комендантский час

Запрет на передвижение ночью отменят в Грузии с 1 июля. Об этом заявил глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили.

Помимо этого, в стране с 22 июня отменяется обязательное ношение масок на открытом воздухе.

"С сегодняшнего дня ношение масок на открытом пространстве не является обязательным. Снятие ограничения не распространяется на транспорт и закрытые помещения. С 1 июля будет отменено ограничение на передвижение, так называемый "комендантский час", - сказал Гарибашвили.

Премьер-министр также подчеркнул, что в ближайшее время в Грузию доставят два млн доз вакцин от COVID-19, и в стране начнется активная фаза вакцинации.

 

990 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!