Вильфанд пояснил природу аномальной российской жары

Нынешние очаги температурной аномалии, поднявшей температуру воздуха на десять градусов и более выше нормы, занимают обширные территории на Европейской и Азиатской частях России, - сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Территория России сейчас разделена на две части: на Европейской части аномалия очень сильная и в Дальневосточном федеральном округе. Между ними, в западной Сибири, очаг холода… Два огромных очага аномалий со значениями, превышающими двузначное число, на Европейской территории больше 10 градусов аномалия, на Азиатской - больше 12 градусов", - рассказал Вильфанд, передает РИА Новости.

Такую жаркую погоду определяют два мощных антициклона. Кроме того, сейчас день летнего солнцестояния, то есть солнце наиболее активно, также ситуацию усугубляет ясная погода, - добавил ученый.

Антициклоны образовались над территорией России, поэтому эту жару следует признать "нашей". Продержится она в данных регионах до конца недели.