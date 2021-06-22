Врачи рассказали, какой симптом укажет вакцинированным на заражение коронавирусом

Исследователи в Великобритании установили, что существует редкий симптом коронавируса, который проявляется только у тех, кто прошел вакцинацию.

В начала заболевания инфекция у вакцинированных проявляется через частое чихание, свидетельствуют данные ZOE COVID Symptom Study - крупнейшего в мире исследования COVID-19 и приложения для отслеживания симптомов, пишет Express.

"Если вы сделали прививку и начали много чихать без причин, нужно оставаться дома и сдать тест на COVID-19, особенно если вы живете или работаете с людьми, которые подвержены высокому риску заражения", - предупреждают ученые.

Для тех, кто не привит, чихание не будет признаком коронавируса, особенно в летние месяцы, когда вокруг много аллергенов. Чихание не входит в топ-20 самых частных симптомов коронавируса, среди которых высокая температура, потеря вкуса и/или обоняния, головная боль, утомляемость, диарея, насморк, сбивчивое дыхание, постоянный кашель и другие.