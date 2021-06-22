Свадьбы и дни рождения разрешили в Азербайджане

В Азербайджане с 1 июля можно будет праздновать свадьбы, помолвки и дни рождения. Соответствующие изменения были внесены в решение Кабинета министров "О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений".

В этих и аналогичных праздничных мероприятиях смогут принимать участие от 50 до 150 человек, причем лица старше 18 лет будут допускаться только при наличии паспорта COVID-19, подтверждающего полную вакцинацию или наличие иммунитета у переболевших коронавирусом. Все они смогут не надевать защитные маски.

Кроме того, с 1 июля не менее 80% сотрудников организаций, где требуется паспорт COVID-19, обязательно должны иметь этот документ. Весь обслуживающий персонал, кроме музыкантов, должен находиться на праздничной церемонии в медицинских масках и перчатках.

Сведения о планирующемся мероприятии должны заранее вноситься владельцами объектов на соответствующий портал - icaze.e-gov.az.

Если в празднике будут участвовать до 50 человек, то паспорт COVID-19 не требуется, однако гостям надо будет надевать маски. Проведение праздничных церемоний с участием свыше 150 человек пока запрещено.