Вирусолог: вакцинацию от коронавируса откладывать нельзя, даже из-за жары

Установившаяся в центральной России, в частности, в Москве аномальная жара не должна стать препятствием для вакцинации от коронавируса. Об этом рассказал в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" вирусолог Алексей Аграновский.

"Можно вакцинироваться. Одно другому не противоречит", - подчеркнул он.

Врач посоветовал не дожидаться "какой-то особенной погоды". "Ждать вообще не приходится. Надо сделать прививку сейчас", - призвал специалист.

По его словам, никаких особых рекомендаций для людей после вакцинации в связи с высокой температурой воздуха нет. "[Рекомендации] обычные. Головной убор, пить больше негазированной жидкости, воды, исключить алкоголь, то есть, совершенно обычные, известные каждому школьнику правила", - пояснил Алексей Аграновский.

Отвечая на соответствующий вопрос, вирусолог отметил, что выбор конкретной вакцины не связан с тем или иным временем года. "Это же не купальники, тут сезонности нет никакой. Я считаю, что самая эффективная и проверенная вакцина - это "Спутник V". Я ей привился сам, в феврале, но могу ее рекомендовать и на летний сезон, это очень "модно", - полушутя сказал он.

В заключение врач еще раз обратил внимание на то, что вакцинацию нельзя откладывать. "Бояться не стоит, вакцины безопасны. Эта вакцина весьма эффективна против всех штаммов, которые известны на сегодня. Надо делать, иначе мы не выберемся из сложившейся - достаточно серьезной - ситуации", - резюмировал эксперт.