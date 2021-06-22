В Петербурге в рекордные плюс 35 решили включить отопление

Вторник по прогнозам синоптиков станет в Санкт-Петербурге самым жарким днем текущего аномального июня и побьет температурный рекорд за многие годы - синоптики предупреждают о 33-35 градусах тепла. В этот же день в центре города будет включено отопление.

Жара в городе стоит с прошлой недели, с субботы поставлено уже три температурных рекорда. Только к выходным станет прохладнее и столбики термометров перестанут подниматься выше 30. По ночам в культурной столице около 22 градусов, во вторник во второй половине дня могут пройти короткие грозы. Синоптики отметили, что 22 июня температура воздуха в Петербурге превысит многолетнюю норму на 15 градусов.

Жителям Центрального района в этот день придется особенно жарко, в части домов будет включено отопление, это связано с промывкой системы в рамках подготовки к отопительному сезону. Батареи включат, а горячее водоснабжение выключат, сообщили в ТСЖ.

Известно, что 22 июня отапливать будут несколько домов на 8-й Советской улице. Один день с отоплением уже пережили жители Кубинской улицы и переулка Пирогова, пишет «Фонтанка».