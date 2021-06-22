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"Турецкий поток" приостановят на неделю

&quot;Турецкий поток&quot; приостановят на неделю

Профилактические работы на морском газопроводе "Турецкий поток" пройдут с 22 по 29 июня.

Отмечается, что транспортировка "голубого топлива" будет приостановлена по обеим ниткам газопровода.

Остановка связана с проведением ежегодных плановых профилактических работ, которые выполнит оператор морской газотранспортной системы South Stream Transport B.V., сообщает "Интерфакс".

"Турецкий поток" проектной мощностью 31,5 млрд куб. м газа в год снабжает западную часть Турции, Болгарию, Грецию, Македонию, Румынию, Сербию, Боснию и Герцеговину.

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