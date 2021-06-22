Власти Ялты попросили три дня на восстановление водоснабжения

В сетях Ялты и окрестных поселков необходимо провести дезинфекцию воды посредством гиперхлорирования, местный водоканал обещал закончить работу за двое-трое суток, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Крыму.

"Нужно провести, так как закончены все работы по ее восстановлению, дезинфекцию сети, после этого перейти на режим гиперхлорирования, а после получения лабораторного контроля качества воды, - перейти к стандартной работе по подаче населению воды соответствующего качества, чтобы мы ушли от бутилированной и привозной воды", - сказала глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская, передает "Интерфакс".

Сейчас вода из крана в Ялте сейчас может быть использована только как техническая, для приготовления пищи и питья она непригодна.

"75 км водоводов и 93 резервуара - это серьезная работа. Буквально с завтрашнего дня стартанем", - пообещал врио директора ГУП "Водоканал Южного берега Крыма" Алексей Григорьев.