В Грузии решили выявить всех, кто переболел коронавирусом

В Грузии стартует масштабное исследование для выявления лиц, перенесших COVID-19 и не знавших об этом, сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья страны Амиран Гамкрелидзе.

Исследование, участниками которого станут случайно выбранные граждане, начнется в конце июня и продлится до конца лета. Отметим, что проверять на перенесенное заболевание будут всех граждан, в том числе дети до 17 лет.

Специалисты проведут опрос и сделают тест на три вирусные инфекции: коронавирус, вирусные гепатит В и гепатит С.

По мнению директора тбилисской инфекционной больницы Тенгиза Церцвадзе, в Тбилиси по официальной статистике коронавирус выявлен у 11% жителей города, еще у 23% жителей выявили антитела, хотя люди не подозревали, что болели.