Главная » Новости

Первые туристы из России прибыли в Анталью

Первые туристы из России прибыли в Анталью

Первый самолет с российскими туристами прибыл в Анталью после отмены ограничений, сообщили РИА Новости в местном аэропорту.

"Мы приняли сегодня утром первый самолет из РФ после возобновления полетов, это рейс Turkish Airlines из Москвы, на нем прилетели 132 пассажира. В течение суток заявлено 44 рейса из России", - подчеркнули в аэропорту.

Ранее работник авиакомпании Тurkish Airlines заявил, что полеты в Россию возобновлены в полном объеме.

1460 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!