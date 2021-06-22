Первые туристы из России прибыли в Анталью

Первый самолет с российскими туристами прибыл в Анталью после отмены ограничений, сообщили РИА Новости в местном аэропорту.

"Мы приняли сегодня утром первый самолет из РФ после возобновления полетов, это рейс Turkish Airlines из Москвы, на нем прилетели 132 пассажира. В течение суток заявлено 44 рейса из России", - подчеркнули в аэропорту.

Ранее работник авиакомпании Тurkish Airlines заявил, что полеты в Россию возобновлены в полном объеме.