Возобновление полетов в Турцию не снизит спрос на Сочи

В Сочи не заметили снижения спроса на отдых после открытия авиасообщения между Россией и Турцией. Об этом заявил мэр города-курорта Алексей Копайгородский.

"По данным, полученным от отельеров и туроператоров, в городе не фиксируется колебания спроса. Мы не отмечаем ни отмен ранее произведенных бронирований, ни снижения темпов бронирований", - приводит слова Копайгородского "Интерфакс".

Он подчеркнул, что "глубина бронирований сейчас достигает четырех месяцев".

"На август уже продано порядка 90-92% номерного фонда. Сентябрь - около 75%", - добавил глава города.