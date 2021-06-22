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Возобновление полетов в Турцию не снизит спрос на Сочи

Возобновление полетов в Турцию не снизит спрос на Сочи

В Сочи не заметили снижения спроса на отдых после открытия авиасообщения между Россией и Турцией. Об этом заявил мэр города-курорта Алексей Копайгородский.

"По данным, полученным от отельеров и туроператоров, в городе не фиксируется колебания спроса. Мы не отмечаем ни отмен ранее произведенных бронирований, ни снижения темпов бронирований", - приводит слова Копайгородского "Интерфакс".

Он подчеркнул, что "глубина бронирований сейчас достигает четырех месяцев".

"На август уже продано порядка 90-92% номерного фонда. Сентябрь - около 75%", - добавил глава города.

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Вестник Кавказа

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